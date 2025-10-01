Yaşamını Londra’nın Bexley bölgesinde sürdüren ve en son evinin yakınlarında görüldükten sonra bir daha izine rastlanmayan Kıbrıslı Türk Nazire Koreli’nin kaybolmasının üzerinden bir yıl geçti.

55 yaşındaki Tekstil Öğretmeni Nazire Koreli’nin ailesi, ümidini kaybetmek istemiyor. İngiliz polisi de “Onun sağ salim bulunacağına dair iyimserliği paylaşıyoruz” diyerek, olası görgü tanıklarından bir kez daha yardım istedi. Nazire Koreli’den Eylül 2024’ten beri haber alınamıyor. Polis, Koreli olayıyla bağlantılı olarak geçtiğimiz Mart ayında 50 yaşlarındaki bir adamı “cinayet şüphesi” ile göz altına almış fakat daha sonra serbest bırakmıştı.

20 BİN STERLİN ÖDÜL

Aslen Mağusalı olan ve yaşamını Londra’da sürdüren Nadire Koreli, kaybolmasının birinci yılında İngiliz medyasında geniş haber oldu. BBC’ye konuşan kızı, “en küçük ayrıntının bile fark yaratabileceğini” belirterek, herhangi bir bilgisi olan herkesi polise bilgi vermeye çağırdı. Polis yetkilisi de Nazire Koreli’nin Bexley’de birçok arkadaşı olduğunu anımsatarak “Onu gören varsa, bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz” dedi. İhbarların çevrim içi olarak “Major Incident Public Portal”dan da yapılabileceği bildirildi. Öte yandan “Crimestoppers” adlı bir yardım kuruluşu, bilgi paylaşanlara 20 Bin Sterlin ödül vereceğini duyurdu.

HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ

Londra polisi, Koreli’nin evinde kapsamlı aramalar yapmış ve yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş ancak sonuç elde edememişti. Koreli dosyası halen “kayıp vakası” olarak araştırılıyor. Koreli’nin kızı Ayşegül, İngiliz medyasına “annemin kaybolduğunu öğrendiğim gün dünyam durdu” açıklaması yaptı. “O zamandan beri aklımda soru işaretleri olmadan geçen tek bir gün olmadı” diyen Ayşegül, “Uzun yıllar öğretmenlik yaptı, birçok kişi tarafından çok sevildi. Anne, kız, kız kardeş, teyze ve şimdi de büyükanne… Bilinmeyenle yaşamayı ve ailem için güçlü olmayı öğrenmek zorunda kaldım” ifadesini kullandı.