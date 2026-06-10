Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, ürün ödemelerinin bir an önce başlamasını beklediklerini söyleyerek, hükümetin üreticiyi ve üretimi desteklemek için kaynak yaratması gerektiğini vurguladı.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “Her şeyi Cypfruvexten bekleyemeyiz.“ diyerek, üreticinin masraflarını karşılayabilmesi için kaynak yaratılması gerektiğini söyledi.

Bu yıl kuraklık olmadığını, dolayısıyla Tarım Sigortası Fonun’dan üreticiye kaynak aktarılabileceğini dile getiren Akçıl, bu paraların da Cypfruvex’e, yaş meyve ve konsantre satışlarından elde edilecek gelirle ödenebileceğini belirtti.

Doğru’dan Gelir Desteğinin bir an önce ödenmesini de talep eden Akçıl bu parayla üreticinin rahatlatılabileceğini ifade etti.