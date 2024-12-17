Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının eski müzakerecileri Özdil Nami ile Andreas Mavroyannis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler konusundaki tartışmaya katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, eski müzakereciler Nami ve Mavroyannis'in yüz yüze, Avrupa Parlamentosu üyesi Fidias Panayotu’nun, Kıbrıslı Türk tik-toker İbrahim Beycanlı(Urban Cypriot) ile birlikte düzenlediği müzakerelere ilişkin tartışmaya katıldığını yazdı.

Tartışmanın odağında, Crans Montana ile Nami ile Mavroyannis’nin tanıklık ettiği olayların olduğunu yazan gazete her iki eski müzakerecinin de bu olaylara ilişkin farklı değerlendirmelerde ve okumalarda bulunduğunu da belirtti.

Habere göre Mavroyannis, o dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yemek sırasında kendisine “geriye kalan askeri birliklerin her zaman adada kalması gerektiğini” söylediğini savundu.

Mavroyannis “birisi bana Çavuşoğlu’nun öneriyi kabul ettiğini ve Anastiasiadis’in de ayrıldığını söyleyebilir mi” sorusunu sorarak “hayır” yanıtını verdi.

Özdil Nami ise o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in zaten ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.

Nami “Vatanın yeniden birleşmesi konusunda tutkulu olan bir Kıbrıslı başkanın, Çavuşoğlu ayrılsa ve diğerleri gitse bile Crans Montana’dan hiçbir zaman ayrılmaması gerekirdi.” ifadesini kullandı.

Mavroyannis, bir çok kez Nami’ye, önerilerini yazılı sunan ve Guterres belgesinin altı noktasını kabul eden tek tarafın kendileri olduğunu söylerken Nami, Türk tarafının ilk kez garantörlük anlaşmalarının yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesini ayrıca müdahale hakkının sürdürülebilir olmadığı ifadesini kabul ettiğini ifade etti.

Nami sözlerinin devamında bu nedenden dolayı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, altı noktanın görüşülmesi ve bunların aşılması yönteminin ele alınması için yemek organize ettiğini belirtti.

Nami ayrıca Anastasiadis’in yemek boyunca sinirli ve stresli olduğunu, sürekli Türk tarafının garantiler ve güvenlik konusuna ilişkin nihai görüşünü istediğini de söylediğini belirtti.

Kendilerinin sadece bir konuyu değil , paketi kesinleştirmek için burada olduklarını söylediklerini ifade eden Nami, Anastasiadis’in ise son bitiş tarihiyle birlikte sıfır asker sıfır garanti de ısrar ederek “hayır, hayır, hayır” dediğini söyledi.

Mavroyannis, Nami’ye yönelik olarak Türk tarafının neleri kabul ettiğine dair görüşlerini yazılı olarak sunmadığını ifade etti.

Tartışma sırasında Mavroyannis, BM Genel Sekreteri garantilerin derhal kalkmasından bahsederken Çavuşoğlu’nun bunu kabul etmediğini savundu.

Nami ise bunun üzerine Genel Sekreter'in garantilerin tamamıyla kaldırılmasını talep etmediğini garanti sisteminin sürdürülebilir olmadığını, garantör güçlerin de dahil olacağı yeni bir sistemin yaratılması gerektiğini dile getirdiğini belirtti.