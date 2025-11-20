Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün ilk kez bir araya geliyor.

Erhürman ile Hristodulidis arasında gerçekleşecek tanışma toplantısı niteliğindeki ilk görüşme saat 09.30’da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak.

Öte yandan Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bugünkü görüşmede "Kıbrıs sorunundaki süreçle ilgili temel konuları ortaya koymakta kararlı göründüğünü" yazdı.

Gazete “Kıbrıs Türk toplumundan kaynaklara” dayanarak, Erhürman’ın, geçen perşembe günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde de ortaya konulan temel konuların açıklığa kavuşması halinde özlü görüşmelere geçmeye hazır olduğunu öne sürdü.

“Elindeki bilgilere dayanarak” Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kamuoyunda ortaya koyduğu konularla alakalı olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le fikir birliğine varmaya çalışacağını ileri süren gazete, bu konuların sorununun özüne ilişkin bir tartışma yapılması için zaman takvimi belirlenmesi gerektiği, ikincisinin de (Erhürman’ın) Kıbrıs Rum kesiminin hatasından dolayı diyalogdan sonuç çıkmaması halinde, Kıbrıslı Türkler açısından bir sonraki günün ne olacağının netleşmesine dair teziyle alakalı olduğunu savundu.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Erhürman’ın bugünkü görüşmede Crans Montana’da kalınan yerden başlanması için prosedür ve hazırlık konularını dile getireceğini ileri süren gazete, görüşmeyle ilgili iki sıkıntıdan söz ederek, bunlardan birincisini "zaman takvimleri dayatılması", ikincisini de "Erhürman’ın yeni bir diyaloğun başarısız olması durumunda bir sonraki günün belirlenmesine dair ısrarı" olarak gösterdi.

Gazete, bugünkü görüşmede prosedürle ilgili bir anlaşma olmaması durumunda, yeni sınır kapılarının açılmasıyla da ilgili gündelik konuların, derhal çözümlenmesi için masaya konacağı öngörüsünde bulundu.