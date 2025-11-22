Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Başkan’a Göre Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Dört ‘Olumlu Nokta’” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde Rum lider Nikos Hristodulidis’in Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamaya ve Rum gazetecilerin sorularına verdiği cevaplara yer verdi.

“Müzakerelerin, Crans Montana’da kalınan yerden yeniden başlaması ana hedefiyle bir sürece girmemiz olumlu” diyen Hristodulidis Holguin’in kendisiyle 5, Erhürman ile 6 Aralık’ta ayrı ayrı yapacağı görüşmelerden sonra bir de ortak görüşme yapacaklarını belirterek “müzakerelerin yeniden başlaması, Kıbrıs sorununun elbette uzlaşılmış çerçevede çözülmesi gereklidir ve bu çözüm, zaman zaman gündeme getirilen bütün konulara cevap verecektir.” dedi.

Yıl sonundan önce bir gayriresmi genişletilmiş görüşmenin mümkün olup olmayacağı sorusuna karşılık “bu görüşmenin gerçekleştirilmesi gereğinin BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisine yönelik yorumlarından biri olduğunu” söyleyen Hristodulidis “bizim tarafın hazır olduğunu ve yılsonundan önce gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledim.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, Erhürman ile görüşmesinin başlamasından kısa süre önce dile getirdiği öneriler ve bunların Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili olup olmadığı sorusuna karşılık “ilk görüşmede sunduğu önerilerin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlamaya götürecek ‘hareketler ya da hareketlerden kaçınılması" ile ilgili olduğunu söyledi. Hristodulidis “Müzakereleri yeniden başlatmayı başarmaya yardımcı olacak önerilerde bulundum.” dedi ancak kamuoyu önünde görüşme ya da aleni müzakere yapmak niyetinde olmadığını söyledi.

Öte yandan Hristodulidis, dün Güney Lefkoşa’da düzenlenen Business Europe Başkanlar Zirvesi’ne katılırken yaptığı açıklamada, önceki günkü liderler görüşme için “Olumlu görüşmeydi. Bir perspektif var, müzakerelerin yeniden başlaması için olumlu bir zemin oluşuyor; çünkü temel hedefimiz budur” dedi.

Hristodulidis şöyle dedi:

“BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguín ile ortak bir görüşme üzerinde anlaşmış olmamız önemli. Müzakerecilerin bu süre boyunca bu görüşmeyi hazırlayacak olmaları ve hedefimizin BM Genel Sekreteri ile genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirmek olması da önemli. Holguín’in, Yunanistan ve Türkiye’yi ziyaret etme planı da var. Ayrıca Bay Hahn geliyor; Avrupa boyutu özellikle önemli ve tüm bunlar, bizim de değerlendireceğimiz bir ortam yaratıyor. Bu ortamı, perspektifi somut verilere, yani Crans-Montana’da yarım kalan yerden özlü müzakerelerin yeniden başlamasına dönüştürmek için kullanacağız”