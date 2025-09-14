Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlardaki çalışmaların sonuna gelindi ve lig öncesi hazırlık karşılaşmaları anı maçları ile tamamlandı. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ile merhum Mustafa Menekşeli ailesi tarafından organize edilen merhum Mustafa Menekşeli anı maçı ile anıldı. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübüne çok büyük ve önemli hizmetleri olan uzun süre başkanlık yapan ve 6 yıl önce aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin efsane başkanlarından merhum Mustafa Menekşeli Anı Maçında Aksa Süper lig ekiplerinden Mormenekşe ile Aksa 1. Lig ekibi Aslanköy karşı karşıya geldi. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Mustafa Menekşeli’nin ailesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen merhum Mustafa Menekşeli anı maçı Mormenekşe Cemal Balses stadında Mormenekşe ile Aslanköy arasında oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Mormenekşe anı maçını kazanan taraf oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Merhum Mustafa Menekşeli anı maçı sonrasında Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli yaptığı kısa konuşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler ve aileye plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, eski başkan ve yöneticiler Hilmi Öztemiz, Mehmet Menekşeli, Nazım Oğur, merhum Mustafa Menekşeli’nin yeğeni Hasan Kaymakam, Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan tarafından verildi.