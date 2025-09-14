İbrahim DALOĞLU

Ülkemiz futboluna adını altın harflerle yazdıran milli futbolculardan biri daha kramponlarını astı.

10 yaşında futbola başlayan ve 33 yıldır birçok kulüpte futbol oynayarak birçok şampiyonluk görerek kupa kaldıran Erdoğ Barkınay yaptığı paylaşımla 43 yaşında kramponları astığını duyurdu.

Erdoğ Barkınay’ın yaptığı paylaşım şöyle:

“Veda Vakti…

Buraya yazacaklarım benim için gerçekten çok zor. Ancak şükürler olsun ki, geriye baktığımda gururla veda edebilmenin huzurunu yaşıyorum.

1992 yılında başladığım futbol yolculuğumun artık sonuna geldim. Yaklaşık 33 yıl süren bu serüven, hayatımın en özel ve en unutulmaz dönemlerini içinde barındırıyor. Futbol benim için yalnızca bir spor değil; bir aile, bir yaşam biçimi, bir disiplin, bir tutku ve kendimi ifade etme yoluydu. Her zaman kendim için oynadım, her zaman kendim için çalıştım. Sahada hırsımla, çalışkanlığımla ve disiplinimle var olmaya çalıştım. Oynadığım her takımda katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yaptım ve bunun gururunu taşıyorum.

Bu uzun yolculukta sırasıyla Yeniboğaziçi, Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği, Gençlik Gücü ve Mormenekşe formalarını gururla giydim. Her kulüp bana farklı dostluklar, başarılar, şampiyonluklar ve unutulmaz anılar kazandırdı. Bunun yanında, uzun yıllar boyunca milli formayı giymek de bana nasip oldu. Milli takımda yaşadığım o eşsiz anılar kalbimin en özel köşesinde hep yer alacak. Ülkemi temsil etmek, o formayı taşımak benim için tarif edilemez bir onurdu.

Belli bir yaştan sonra sahada yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda bir örnek olmaya gayret ettim. Gençlerin futbolda doğru adımlar atması, disiplinli çalışması ve bu spora değer katması için elimden geleni yaptım. Eğer bir gence ilham verebildiysem, bu benim için kazandığım her kupadan çok daha değerlidir.

Bu yolculukta bana destek olan tüm kulüp başkanlarına, emeği geçen tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Ama en büyük teşekkürüm; her zaman yanımda olan, bana inanan ve en zor anlarımda bile desteğini esirgemeyen aileme… Sizin sevginiz ve desteğiniz olmadan hiçbir başarı benim için anlamlı olmazdı.

Bugün sahalara veda ediyorum ama futbol her zaman kalbimde yaşamaya devam edecek. Bu yolculuğu gururla, şükranla ve huzurla tamamlıyorum.

Teşekkürler futbol. Teşekkürler hayatımın en güzel yılları…”