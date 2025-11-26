Tehdide maruz kalan ve Polis Genel Müdürlüğü önünde yer alan eylemde konuşan Gazeteci Pınar Barut, tehdit ve şantaj sonucu aylarca evinden çıkamayan gazeteciler bulunduğunu ileri sürdü.

Tehditlerin yalnızca gazetecileri hedef almadığını belirten Barut, mühendis ve mimarların da tehdit edildiğini hatırlatarak, “Bu tehditlere maruz kalanların bazıları da mimar ve mühendisler.” dedi.

Bu kişilerin iki toplumlu önemli projelere imza atan uzmanlar olduğunu vurgulayan Barut, tehditlerin siyasi saiklerle yapıldığını dile getirdi. Barut, maruz kaldıkları baskının boyutunun sıradan olmadığını ifade ederek, “Çocuklarınızın ismi, okulları, arabanızın plakası, gittiğiniz güzergahlar detay olarak size veriliyor. Takip edildiğinizi ve her şeyinizi bildiklerini anlıyorsunuz.” sözleriyle yaşanan tehditlerin ciddiyetine dikkat çekti. Çete üyelerinin teknik takiple bulunmasının zor olduğunu söyleyen Barut, gazeteciler ve diğer meslek örgütlerinin bir sarmal içine alındığını belirtti.

Olayın Polis’e intikal etmesinden sonra Polis’in duyarlı davrandığını söyleyen Barut, ancak olayın sadece KKTC Polisin çalışmalarıyla çözülemeyeceğini ifade etti. Barut, sınır kapılarının bu tehdidin ana kaynağı olduğunu belirterek, ülkeye kimlikle kontrolsüz girişlere karşı olduklarını söyledi. Türkiye medyasında yer alan bilgilere atıfta bulunan Barut, çetelerin yaş olarak küçük üyelerden oluştuğunu, silahların ise tırlarla ülkeye sokulduğunu belirterek, “Çok büyük bir organizasyon var.” ifadelerini kullandı. Barut, çetelerin yarattığı tehdidin bir güvenlik krizi olduğuna dikkat çekerek, “Hiçbirimizin güvende olmadığını ve bunun ülke güvenlik krizi olduğunu göz önünde bulundurmak istiyoruz.” dedi.