Mağusa Türk Gücü’nün kaptanı Mehmet Gürlü, 12 yıldır formasını giydiği sarı-yeşilli camiaya veda etti.

MTG formasıyla 7 lig şampiyonluğu yaşayan ve kulüp tarihinde en fazla şampiyonluk gören futbolcu unvanını elinde bulunduran 29 yaşındaki Gürlü, yayımladığı duygusal mesajla camiaya veda etti.

Sarı-yeşilli forma altında önemli başarılara imza atan Gürlü, bundan sonraki kariyerinde ise farklı bir takımın formasını giyebileceğinin sinyalini verdi.

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşan Gürlü, MTG formasını taşımanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, kulüpte geçirdiği süre boyunca yaşadığı güzel anıları ve kazandığı dostlukları unutmayacağını belirtti.

Gürlü, başta yönetim, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları olmak üzere, iyi günde kötü günde takımlarının yanında olan MTG taraftarına teşekkür etti.

KORAL BOZKURT’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Mehmet Gürlü, mesajında Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt’a da özel bir bölüm ayırdı.

Bozkurt’un kendisine yalnızca bir başkan olarak değil, bir abi gibi yaklaştığını belirten Gürlü, zor zamanlarında yanında olduğunu ve kendisine duyduğu güveni hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti.

Gürlü, veda mesajını şu anlamlı sözlerle noktaladı:

“Bazı armalar insanın üzerinde değil, kalbinde taşınır.”