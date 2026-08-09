Süper Lig ekiplerinden Aslanköy Gençlik Spor Derneği, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri-Erciyes kampıyla sürdürecek.

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Aslanköy Gençlik Spor Derneği Futbol A Takımı, hazırlık kampı için yarın ülkemizden ayrılacak.

Aslanköy kafilesi, 10-17 Ağustos tarihleri arasında Kayseri-Erciyes’te kamp yapacak. Kamp süresince yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek olan ekip, çalışmalarının yanı sıra bir de hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

Aslanköy, kamp programı kapsamında 16 Ağustos’ta bir hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Aslanköy’de teknik heyet ve futbolcuların kamp dönemini en iyi şekilde değerlendirmesi hedefleniyor.

Aslanköy kafilesi bugün sabah saatlerinde Kayseri-Erciyes kampı için ülkemizden ayrılacak.