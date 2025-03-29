STAT: Mustafa H. Çağlar Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Abdulkadir Karadağ

A. YEŞİLOVA: Oğuzhan Doşar, Memduh Sarıoğlu, Sena Develioğlu, Mejdi Direniş, Lungelo Mishali, Cemal Yaşınses (Dk.46 Ömer E. Gül), Emmanuel Lawal, Arda Ateş, Vakkas Kaynarca, Konathan Weston, Billy Mehmet

MAĞUSA T. GÜCÜ: Ufuk Şimşek, Mehmet Gürlü, Isaac Cofie, Emre Özsin (Dk.89 Mehmet Erol), Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin Ayaz (Dk.70 Sinan Öğüt), Nevzat Duran (Dk.46 Erhun Öztümer), Andy Okpe, Şenol Şoför, Dinopeter Jude (Dk.46 Kenan Özer), Zihni Temelci

GOLLER: Dk.46 Vakkas Kaynarca (Yeşilova) Dk.61 Andy Okpe, Dk.75 Şenol Şoför (MTG)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Alsancak Yeşilova'ya konuk olan Mağusa Türk Gücü, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Mustafa Hidayet Stadı’nda oynanan ve ilk devresi golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci devresi oldukça hızlı başladı. Vakkas Kaynarca 46’ncı dakikada ev sahibi ekibi 1-0 üstünlüğe taşıdı. Konuk ekip 61’inci dakikada Andy Okpe’nin golüyle skora dengeyi getirdi. 75’inci dakikada sahneye çıkan Şenol Şoför Mağusa Türk Gücü’nü öne geçiren golü attı. Kalan bölümlerde başka gol olmadı ve konuk ekip bu galibiyetle maç eksiğiyle devrettiği liderliği yeniden geri aldı. Mücadele sonunda Mağusa Türk Gücü 59 puana yükseldi, Alsancak Yeşilova 33 puanda kaldı. Ligin 26’ncı haftasında Mağusa Türk Gücü, Cihangir’in, Alsancak Yeşilova ise Çetinkaya’nın konuğu olacak.