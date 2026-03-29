Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Özal Çağlayan, Yusuf Bakar

Yeniboğaziçi: Emre, Mehmet Enes, Fevzi, Ali Özay, Yunus, İrfan, Ertan(Ada), Joel Olayinka, Ramadan(Eli Amir), Mehmet Ali(Osman), Darius Dee Johnson

MTG: Mustafa Cengiz, Furkan, Süleyman(Orkhan), Gökçan, Emre Kuvvetlişahin, Mert, Emre Mutlu(Mehmet Çavuş), Nevzat, Ababacar Saar(Mehmet Gürlü), Kenan(Hüseyin), Şenol(Papa Demba)

Goller: Dk. 56 Fevzi (Yeniboğaziçi), Dk. 82 Mert, Dk. 90+5 Nevzat (MTG)

İbrahim DALOĞLU

AKSA Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Yeniboğaziçi ile Mağusa Türk Gücü kozlarını Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda paylaştı. Baştan sona çekişmeli ve bol gol pozisyonu yaşanan karşılaşma 2-1 konuk ekip Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde üstünlüğünde sona erdi.

Maçın ilk devresinde oyunun ve topun kontrolü daha çok konuk Mağusa Türk Gücü'ndeydi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 10. dakikada Ababacar 'ın düşürülmesi ile penaltı kazandı. Şenol 'un vuruşunu kaleci Emre çıkardı. İlk yarının kalan bölümünde iki takımın atakları sonuç vermeyince devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Yeniboğaziçi 56'da Fevzi'nin kafa vuruşuyla öne geçti 1-0.

Golden sonra Mağusa Türk Gücü tüm hatlarıyla yüklenirken Yeniboğaziçi kontrataklarla gol aradı. Mağusa Türk Gücü yoğun baskısının semeresini 82'de Mert'in attığı golle buldu 1-1.

Uzatma bölümünde 90+5'te gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Papa Demba kafayı vurdu. Kaleci Emre'nin müdahalesi yetersiz kalınca araya giren Nevzat ayak içi bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti 1-2.