Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Ali Özer, Burak Yiğit, Serdar Gürpınar

Esentepe: Ali Karal, Oladimeji, Lukman, Tuğra, Salih, Semih, Benjamin, Mehmet, Sulyman Olamilekan, Sander, Devran

Küçük Kaymaklı: İdris, Sena, Deran, Arda, Debuto, Marega, Arcan, Alpay, Kadir, Boran, Emre

Goller: 45’ Marega (Küçük Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 24. Hafta maçında Esentepe, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Küçük Kaymaklı maçını Ali Özer yönetti. Maçın ilk devresi düşük tempoda geçerken, 45. Dakikada Marega, Küçük Kaymaklı’yı 1 – 0 öne geçirdi.

İkinci devrede de düşük tempo devam ederken, Sena liderliğindeki Küçük Kaymaklı savunması Esentepe’ye gol izni vermedi.

Küçük Kaymaklı maçı 1 – 0 kazanıp ikinci devrenin ilk galibiyetini alırken, play out hattından da uzaklaştı. Düşüşü süren Esentepe ise play out hattında kaldı.

Üniversiteler salon futbolu erkekler şampiyonu DAU
Foto: Richard BEALE