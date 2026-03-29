Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Ali Özer, Burak Yiğit, Serdar Gürpınar
Esentepe: Ali Karal, Oladimeji, Lukman, Tuğra, Salih, Semih, Benjamin, Mehmet, Sulyman Olamilekan, Sander, Devran
Küçük Kaymaklı: İdris, Sena, Deran, Arda, Debuto, Marega, Arcan, Alpay, Kadir, Boran, Emre
Goller: 45’ Marega (Küçük Kaymaklı)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 24. Hafta maçında Esentepe, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.
Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Küçük Kaymaklı maçını Ali Özer yönetti. Maçın ilk devresi düşük tempoda geçerken, 45. Dakikada Marega, Küçük Kaymaklı’yı 1 – 0 öne geçirdi.
İkinci devrede de düşük tempo devam ederken, Sena liderliğindeki Küçük Kaymaklı savunması Esentepe’ye gol izni vermedi.
Küçük Kaymaklı maçı 1 – 0 kazanıp ikinci devrenin ilk galibiyetini alırken, play out hattından da uzaklaştı. Düşüşü süren Esentepe ise play out hattında kaldı.
Foto: Richard BEALE