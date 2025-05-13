Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde önemli bir ayrılık yaşandı. Takımı üst üste 6. şampiyonluğa taşıyan başarılı teknik direktör Nazım Aktunç, görevinden affını istedi.

Aktunç, kulüp başkanı Koral Bozkurt’a verdiği bilgiyle, ailevi sebepler nedeniyle yeni sezonda Mağusa’ya gidiş gelişin kendisi için sürdürülebilir olmayacağını ifade etti. Bu gerekçeyle, teknik direktörlük görevinden ayrılma talebini kulübe iletti.

Tecrübeli teknik adam, MTG camiasına bugüne kadar duydukları güven, oluşturulan sağlıklı çalışma ortamı ve özellikle şampiyonluk yolunda kendisine sunulan güçlü yönetim desteği nedeniyle teşekkür etti. Aktunç’un bu vedası, camiada saygı ve takdirle karşılandı.

MTG Başkanı Koral Bozkurt da yaptığı açıklamada, üst üste 6. şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Nazım Aktunç ve teknik heyetine teşekkür etti. Bozkurt, “Nazım hocamız ve ekibi, sadece sahadaki başarıyla değil, camiamıza kattıkları değerle de her zaman anılacaktır,” diyerek katkılarının unutulmayacağını vurguladı.

Bozkurt ayrıca, önümüzdeki sezonda kulübün öz kaynaklarına daha fazla yer vererek, altyapıdan yetişen genç oyuncularla kadroyu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. MTG’nin sürdürülebilir başarı vizyonu doğrultusunda gençleşme sürecine adım atılacağı mesajını verdi.

Mağusa Türk Gücü camiası, hem karakteri hem de teknik başarısıyla örnek bir liderlik sergileyen Nazım Aktunç’a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.