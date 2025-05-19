HP’den yapılan açıklamaya göre Moral, Ahmet Kaptan’ın Kanal T hazırlayıp sunduğu Kaptan’ın Günlüğü programına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ekonominin geliştiğini, her şeyin iyiye gittiğini ifade ettiğine dikkat çeken Moral, “Neredeyse her ay iç borçlanmaya gidiyorlar. Sürekli olarak DİBS (devlet iç borçlanma senedi) çıkarıyorlar. Bu ülkeye bir yıkım bırakıyorlar.” dedi.

Öğrenci taşımacılığından yaşanan kazalara da dikkat çeken Moral, Girne yolunda bir okul otobüsünün yandığını, bir diğer otobüsün de freninin patlayarak kaza yaşandığını anımsatarak, “Öğrencilerin taşıma sorumluluğunu üstünüze aldıysanız, sorumluluğunuz sadece bununla sınırlı demek değildir. Araçların yaşı, durumu, servis yapılıyor mu gibi noktalarda da denetleme yapma sorumluluğu da sizindir.” diye konuştu.

-“Bu bir yurt mücadelesidir, yurt kavgasıdır”

Diploma konusunda Halkın Partisi’nin verdiği mücadele konusunda da bir soruya yönelik Moral şunları söyledi:

“Halkın Partisi’nin bu konuda yaptığı mücadele, salt bir parti mücadelesi olarak görülmemesi gerekmektedir. Bizim mücadelemiz, yurt kavgasıdır, memleket mücadelesidir. Pek tabii ki sahte diploma meselesi ortaya çıktığı andan itibaren konunun gündemde kalması, kamuoyu baskısı oluşması için çaba sarf ettik. Hatırlayacaksınız; söz konusu üniversiteden diploma alan kamu çalışanlarının isimlerini polise iletmiştik. Diplomalarına bakılsın diye... Neden? Çünkü bu konu bazılarının iddia ettiği gibi bir kişinin diploması ile ilgili değildir.”

-“Yüksek öğrenim sektörü için gerekli her türlü adım atılmalı”

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın bu konuda kendisine yönelik bir garez olduğunu iddia ettiğini ama bunun doğruyu yansıtmadığına vurgu yapan Moral, “Öyle olsa diğer adı geçen bir sürü kişiyle ilgili girişim yapmazdık.” dedi.

Bundan sonraki süreçte de sahte diploma konusunda gerekli baskıyı yapacaklarını ve bu baskıyı artıracaklarını söyleyen Moral, bu konuların sonuçlandırılmasının yüksek öğrenim sektörü için de önemli olduğunun altını çizdi.

Moral sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir gerçek var ki yüksek öğrenim sektörü bu konuda zarar gördü. Burada yapılması gereken, dünyaya mesaj vermektir. Bu konuları kapatmadığınızı, suçu tespit edilenlerin ceza aldığı, kiri, pisliği halının altına süpürmediğiniz mesajını vermeniz gerekmektedir. Bunu yapmazsanız, esas o gün yüksek öğrenime ciddi bir darbe vurmuş olacaksınız. Bu yüzden denetimleri artırdığınızı, kaliteyi yükselttiğinizi göstermeniz gerekmektedir.”

Hükümetin, söz konusu vekilin dokunulmazlığını kaldırmayarak, hukuka ve yargıya sivil darbe yaptığını ifade eden Moral, “İlgili vekil daha önceki açıklamalarında kendisinin kaçmadığını ve dokunulmazlığının arkasına saklanmadığını ifade etmişti, belli ki kaçıyor, belli ki dokunulmazlığının arkasına saklanıyor, belli ki çekindiği bir şeyler var.” diye konuştu.

-“Hükümetin 3 yıllık performansı tam bir yıkımdır”

Geçen günlerde hükümetin 3 yıllık dönemini değerlendiren bir basın toplantısıyla ilgili gelen bir soruya HP Sözcüsü Moral şunları söyledi:

“Sürekli aynı lakırdıyı dillendiriyorlar. Nedir? Asgari ücret bir çok Avrupa ülkesinin üzerinde bir rakama ulaşmış. Doğrudur; ulaşmaya ulaştı ama peki ya alım gücü? Alım gücü de aynı oranda kayba uğradı. Bundan 5 yıl önceki asgari ücretle kaç kg et alabiliyordunuz, şimdi kaç kg et alabiliyorsunuz... Bu karşılaştırmayı yaptığınız zaman durumun söylendiği gibi olmadığını görürsünüz.”

-“Madem her şey tıkırında, neden sürekli iç borçlanmaya gidiliyor”

Hükümetin ekonominin geliştiğini, her şeyin iyiye gittiğini ifade ettiğine dikkat çeken Moral, ancak gerçek durumun böyle olmadığını, Üstel ve ortaklarının çizdiği pembe tablonun bir hayal ürünü olduğunu, Ünal Üstel ve ekibinin gerçeklikten koptuğunu söyledi.

“Kendi etrafınıza sağladığınız çıkar ve zenginleşmeyle ülkenin kalkındığını sanıyorsanız yanılırsınız” diye konuşan Aral Moral, “Neredeyse her ay iç borçlanmaya gidiyorlar. Sürekli olarak DİBS (devlet iç borçlanma senedi çıkarıyorlar. Bu ülkeye bir yıkım bırakıyorlar.” ifadelerini kullandı.

-“Öğrenci taşıma yetkisi sizdeyse denetlemek de görevinizdir”

Son üç yılda, eğitimin çadıra, konteyner sınıflara taşındığına dikkat çeken Moral, “6 Şubat depremi sonrası, binaların tamiri için toplanan paralar farklı yerlere harcandı, çocuklar da çadıra mahkum edildi.” dedi.

Sağlıkta da ardı ardına skandalların da bu dönemde yaşandığını ifade eden Moral, “Şeffaf, hesap verebilir, kamuoyu tarafından denetlenebilir bir dönem değil maalesef.” diye konuştu.

Son olarak Girne yolunda bir okul otobüsünün yandığını, bir diğer otobüsün de freninin patlayarak kaza yaşandığını anımsatan Moral şunları söyledi:

“Öğrencilerin taşıma sorumluluğunu üstünüze aldıysanız, sorumluluğunuz sadece bununla sınırlı demek değildir. Araçların yaşı, durumu, servis yapılıyor mu gibi noktalarda da denetleme yapma sorumluluğu sizindir. Halkın Partisi'nden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış olan Sayın Tolga Atakan’ın bu konularla ilgili çalışmaları Bakanlık arşivindedir. Görevini sadece ‘bakmak’ olduğunu sanan ilgili bakan ve bakanlık gerekli adımları atmalıdır. Neler hazırlamıştı Sayın Tolga Atakan? Yeni Araç muayene sistemi... Araç teknik donanım ve modifiye standartları.. Trafik Yasası içinde bu araçların tanımından tutun her türlü regülasyonunu düzenleyecek çalışmalar yapıldı ve tamamlandı. Dileyen bu çalışmalardan faydalanır.”