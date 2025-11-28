Halkın Partisi Basın Sözcüsü Aral Moral, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un dün BRT’ye ülke güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt vererek, 'Türkiye ile sicil kaydı paylaşımının derhal hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Son üç yıldır ülkedeki adli olayların artışıyla ilgili bir dizi öneri ortaya koyduklarını ve Türkiye ile sicil kaydı paylaşımının bunların en önemlisi olduğunu kaydeden Moral, “Uzun bir süredir bunun hayata geçirilmesi gerektiği ve bu konuda adım atılmasının elzem olduğunu, ülkedeki huzurun sağlanmasındaki ilk ve en önemli adımın sınır kapılarından başladığına dikkat çekmiştik. Gelinen aşamada görüyoruz ki, söyleye söyleye bu önerimizin ne denli önemli olduğunu kavradılar.” dedi.

Bakan Oğuz’un açıklamasını “yerinde” olarak değerlendiren Moral, Oğuz’un Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar neticesinde bir dizi yeni önlemin alınacağından, bunlar içerisinde de veri paylaşımından söz ettiğini aktardı.

Moral, “Bahsettiği bu veri paylaşımı, ülkeye gelen kişilerin, sınır kapılarında muhaceret memurları tarafından kriminal geçmişlerinin kontrol edilmesi midir? Kastedilenin bizim dediğimiz olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak eğer kastettikleri, bizim 3 yıldır ortaya koyduğumuz öneri ise derhal konuşmayı bırakıp bu konuda adım atmaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.