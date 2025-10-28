Halkın Partisi (HP) Sözcüsü Aral Moral, bireysel silahlanmanın halkın güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Yazılı açıklamasında, Halkın Partisi’nin bu konudaki duruşunun net olduğunu belirten Moral, “Değil bireysel silahlanmayı arttırmak, var olanları da iptal etmek şarttır” dedi.

Medyaya yansıyan bir habere işaret ederek, yaşanan yol tartışmasına tabancayla tehdidin de karıştığını belirtti. Moral, “Bu, durumun ne denli vahim olduğunun göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Moral, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, tabanca izinlerinin kimlere, hangi kriterlere göre verildiğine yönelik cevap istediklerini ancak yasanın açık hükmüne rağmen sorularının cevapsız bırakıldığını savundu.

Tabanca izinleriyle ilgili defalarca uyarıda bulunduklarını da söyleyen Aral Moral, yaşanan acı olay ve tecrübelerin bireysel silahlanmanın ne denli risk taşıdığını gösterdiğini ifade etti.