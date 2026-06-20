KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Onurlandırma ve Ödüllendirme Komisyonunun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 23 Haziran Salı akşamı düzenlenecek törende ödüllendirilecek isimler belirlendi.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonunun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda Fair Play ödülüne layık görülen isimler de açıklandı.

KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulu, 23 Haziran 2026, Salı saat 20:00’da Lefkoşa Pasha Otel’de düzenlenecek ödül töreninde ödül vereceği isimleri şu şekilde kararlaştırdı:

* Olimpizm özel ödülüne layık görülenler.



1- Ahmet Sami Topcan ödülü

Eyüp Zafer Gökbilen

2- KKTC MOK Olimpizm Ödülü

Enver Kaya

3- Şampiyon Melekler Olimpizm Ödülü

3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonu Levent Koleji

4- Hakem Olimpizm Ödülü

Öykü Erin

5- Yönetici Olimpizm Ödülü

Türkay Akpınar

6- İş İnsanı Olimpizm Ödülü

Bayar Piskobulu

7- Basın Ölimpizm Ödülü.

Ertan Birinci

* Fair-Play ödülüne layık görülenler.



1- Sportif Davranış Ödülü

Nersim Osman

2- Sportif Kariyer Ödülü

İbrahim Yavuz

3- Sportif Tanıtım Ödülü

Yücel Hatay

4- Toplumsal Davranış Ödülü

Mazhar İqbal

5- Özel Ödülü

Engelliler Spor Federasyonu



* AÖA ile ortak verilen yılın Fairplay Bayrağını taşıyacak okul.

Karoğlanoğlu ilkokulu.



* Onursal Olimpizm ödülüne layık görülenler.



1- Atletizm branşı Türkiye Milli takımda yer aldı.

a. Buse Savaşkan

b. Ada Kafa

c. Hasan Maydon (Antrenör)



2- Atıcılık Federasyonu.

a. Salih Oday.

b. Salahi Zaimoğlu.

c. İbrahim Akgürcü.

d. Kemal Madencioğlu.



3- Badminton Federasyonu

a. Meral Deniz

b. Zarif Dayı



4- Basketbol branşında Türkiye Milli takımında yer aldı.

Erten Gazi



5- Billardo Federasyonu

a. Alara Gaffari

b. Mustafa Alnar



6- Binicilik Federasyonu

Ada Sandallı



7- Bisiklet Federasyonu:Türkiye milli takımında yer aldı.

a. Emre Kaplan

b. Ege Erülkü



8- Engelliler Spor federasyonu TSB branşında Türkiye milli takımında yer aldı

Ayhan Eroğlu.



9- Futbol tenisi federasyonu

a. Ayşe Mulla Cuma

b. Sahil Malek

c. Naz ertuğ

d. Nurgül Betmezoğlu

e. Kayra Ozaner

f. Hişam terazi (antrenör)



10- Güreş Federasyonu

Ömer Özyıldırım



11- Hava sporları Federasyonu Türkiye milli takımda yeraldı.

a. Umut Akçıl

b. Cemal Direkçi



12- Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu

a. Sengül Karataç

b. Almira Karayusufoğlu

c. Elif Ada Yücel

d. Lara Akari

e. Ayaz Çulluoğlu

f. Kadriye Derin Yeltekin

g. Tunç Çağlayan

h. Zalihe Nur Gül

i. Neval Çelebioğlu Akgürgen (antrenör-hakem)

j. Bilin Akgürgen. (antrenör – hakem)

13- Hentbol Federasyonu

a. Zeynep Aktaş

b. Almina Gürler

c. Samed Beşöd

d. Abdullah Temel

e. Atahan Akçam

f. Medine Beşli



14- Jimlastik Federasyonu

a. Nida Tok

b. Elif Altındağ

c. Aslı Aslı



15- Su sporları Federasyonu

Doğukan Ulaş



16- Teakwando,judo,karate aikido federasyon

a. Melek Ünver

b. Ceyda Uçaner

c. Zehra Karip

d. Hayrinusa ikinci

e. Eylül Ceyran

f. Cansu Keskin



17- Tenis federasyonu

a. Aren Baybars

b. Bekir Devren Esendağlı

c. Mustafa Ülker (antrenör)



18- Voleybol federasyonu

a. Sezgin Şeren

b. Merve Çelebi