Girne eğlence hayatının kalbi, Colony Hotel bünyesindeki Misty Bar’da atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahne alan Kıbrıs’ın güçlü sesi Yahya Erenköy, Misty Bar konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Mekanı tıklım tıklım dolduran eğlence severler, başarılı sanatçının hareketli ve duygusal şarkılardan oluşan geniş repertuarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Samimi enerjisiyle hayran bırakan Erenköy, her zaman olduğu gibi yine Girne gecelerine damgasını vurdu. Yoğun ilginin olduğu gecede, ünlü sanatçının güçlü performansı ve hit şarkılarıyla eğlence bir an bile hız kesmedi.