Grand Sapphire Resort bünyesinde yer alan Fogo Live, müzik dolu gecelerine Alya’nın enerjik sahne performansıyla devam etti. Güçlü yorumu, sahnedeki dinamizmi ve misafirlerle kurduğu sıcak iletişimle Alya, gece boyunca büyük beğeni topladı.

Sevilen şarkılarını Fogo Live’ın seçkin atmosferinde seslendiren Alya, performansı boyunca konuklara keyifli anlar yaşattı. Canlı orkestrası, etkileyici sahne ışıkları ve yüksek tempolu repertuvarıyla geceye hareket katan sanatçı, misafirlerden yoğun alkış aldı.

Müziğin, lezzetin ve özel ambiyansın bir araya geldiği Fogo Live’da gerçekleşen etkinlik, büyük beğeni topladı.

Fogo Live, yıl boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları düzenlediği canlı performanslar ve özel etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Fogo Live ise güçlü sahne programlarıyla adanın öne çıkan canlı müzik noktalarından biri olmayı sürdürüyor.