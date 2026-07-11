Sahnelerin enerjik ve güçlü sesi Göknur Onur, Girne’de Colony Hotel’in gözde mekanı Misty Bar’da müzik ziyafeti çekti.

Misty Bar’ın büyüleyici atmosferini dolduran eğlenceseverler, Göknur’un zengin repertuarı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gecenin geç saatlerine kadar dans etti.

Popüler şarkılardan nostaljik esintilere, hareketli ritimlerden duygusal duraklara uzanan geniş yelpazesiyle ünlü sanatçı, dinleyicilerinden tam not aldı.

Gecede sadece şarkılarıyla değil, şıklığı ve dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da hayran bırakan Göknur, Colony Hotel Misty Bar sahnesinde yine farkını ortaya koydu.

