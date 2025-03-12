Konfor ve mükemmellikten ödün vermeyen Mimoza Otel’in seçkin misafirleri, bayram boyunca eğlenceye doyacak.

Eğlence ve huzuru bir arada sunan ve kaliteli hizmet anlayışı ile fark yaratan Mimoza, konuklarına bayram boyunca eşsiz bir tatil fırsatı sunacak.

Mimozo’da 29 Mart Cumartesi arife gecesi harika sesi ve güçlü yorumuyla Emrah Daban sahne alacak.

Mimoza’da bayramın birinci gecesi ise sevilen müzik grubu The Golden Duo ile adeta müzik ziyafeti yaşanacak.

Bayramın ikinci gecesi ise Mimoza sahnesinde bu kez Burcu & Çağdaş ikilisi en güzel şarkılarını konuklar için seslendirecek.

DENİZ MANZARASI EŞLİĞİNDE LEZZETLİ YEMEKLER

Muhteşem deniz manzarasına karşı, Mimoza’nın geniş menüsü ve lezzet dolu açık büfesiyle keyif yapacak olan konuklar, tatil boyunca dinlenmenin ve rahatlamanın keyfini çıkaracak.

BAHAR KAMPANYASI

Öte yandan Mimoza Otel, Bahar Kampanyası adı altında tatilcilere yönelik kampanya hazırladı.

1-28 Mart tarihleri arasında düzenlenen kampanyada konuklar oda kahvaltı için kişi başı 1400 TL gibi cüzi bir miktara konaklama yapabilecek.

Dileyenler aynı tarihler arasında 2 bin TL’ye yarım pansiyonla konaklama yapabilecek.