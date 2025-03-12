Kanlı Ay, bilimsel olmayan bir terim olup Ay tutulması sırasında uydunun pas rengini andıran kızıl bir renge bürünmesini tanımlar. Daha nadir olarak, bu terim iki yıl içinde belirli bir noktadan gözlemlenebilen dört tam Ay tutulmasını ifade etmek için de kullanılır.

Sciencealert'ın haberine göre, gökyüzü gözlemcileri için büyük bir fırsat sunan bu olay, aynı noktadan on yıl boyunca genellikle dört ila beş tam Ay tutulmasının izlenebilmesine rağmen, dört tutulmanın art arda gerçekleşmesinin nadir bir durum olması nedeniyle dikkat çekiyor.

KANLI AY NEDEN KIRMIZI GÖRÜNÜR?



Dünya, Güneş’ten gelen ışığı keserek uzaya bir gölge düşürür. Ancak atmosferi, belirli bir miktarda ışığın geçmesine izin verir. Atmosferdeki gazlar bazı ışıkları kırarken, havadaki partiküller belirli dalga boylarını daha fazla saçar.



Özellikle kısa mavi dalga boyları yerine daha uzun kırmızı dalga boyları yayılmaya meyillidir. Bu nedenle, gün doğumu ve gün batımında olduğu gibi, Ay tutulması sırasında da kırmızımsı bir görüntü oluşur. Dünya’nın oluşturduğu gölge konisinin kenarlarında pas renginde bir parıltı belirir ve Ay kızıl bir renge bürünür.



KANLI AY NE ZAMAN GÖRÜLEBİLECEK?



Ay, Dünya’nın gölge alanından yılda yalnızca birkaç kez geçer. Bunun nedeni, Ay’ın küçük boyutu ve Dünya’ya yakın olmasıdır. Ayrıca, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya göre hafif eğimli bir açıya sahiptir.



Doğrudan güneş ışığı tamamen engellendiğinde, Dünya atmosferinden geçen kırmızımsı ışık Ay yüzeyine ulaşır ve ona ürkütücü bir kızıllık kazandırır.



Bazen, NASA’nın “Süper Mavi Kanlı Ay” olarak adlandırdığı nadir bir olay da yaşanabilir. Bu durum, Süper Ay ve Kanlı Ay’ın aynı anda gerçekleşmesiyle ortaya çıkar.



Bu eşsiz gökyüzü olayını kaçırmamak için perşembe gecesi teleskoplarınızı ve kameralarınızı hazırlamayı unutmayın!