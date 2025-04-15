Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç, Avrupa Açıksu Yüzme Şampiyonası için Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde kulaç atacak.

22–25 Nisan tarihleri arasında Antalya Konyaaltı Plajı’nda düzenlenecek olan yarışlarda, 5 km ve 10 km kategorilerinde yarışacak olan Ulaç, ilk 3’e girmek için kulaç atacak. Bu hedefini gerçekleştirmesi durumunda, 28–31 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan’ın Stari Grad kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ve 22 Haziran’da Portekiz’in Setubal kentinde yapılacak Avrupa Kupası'nın ikinci ayağına katılma hakkı kazanacak.

Avrupa Şampiyonası’nda ilk 20’ye girmesi hâlinde ise, Doğukan Ulaç bu yıl 15–20 Temmuz tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na da katılma şansı yakalayacak.