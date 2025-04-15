Fenerbahçe'de bir sezon top koşturduktan sonra Napoli'nin yolunu tutan ve oradan da Bayern Münih'e imza atan Kim Min-jae'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sky Sport'un haberine göre Bayern Münih, Kim Min-jae için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Alman devi, Güney Koreli stoperin satılması halinde yeni bir transfer yapacak.

Bayern Münih ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Kim Min-jae'nin güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Bu sezon 41 maça çıkıp 3483 dakika süre alan Kim Min-jae, 3 gol katkısı verdi.