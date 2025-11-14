Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görülen duruşmada, Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz olguları aktardı, zanlıların bir günlük tutukluluk süresinde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

-“15 kişi sorgulandı, 12 kişiden ifade temin edildi”

Meseleyle ilgili 15 kişinin sorgulandığını, 12 kişiden ifade temin edildiğini kaydeden Baz, MİK Başkanı S.C.’nin cep telefonundaki WhatsApp kayıtlarından, bir iş insanına ihaleyle ilgili belgeler attığı ve para istediği yazışmaların ortaya çıktığını belirtti.

Zanlı S.C.’nin makam odasındaki bilgisayarın emare olarak alındığını dile getiren Baz, zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere data şubesine gönderildiğini kaydetti. Baz, zanlı S.C.’nin cep telefonundaki yedeklemelerin geri getirilmesi için inceleme yapıldığını ifade etti.

Zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğine dikkat çeken Baz, zanlılar aleyhinde 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç da, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını emretti.

Zanlılar aleyhinde “rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı para alması ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları bulunuyor.