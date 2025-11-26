Aleyhinde, “Rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı ödül alması ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları bulunan zanlı, beş gün daha poliste tutuklu kalacak.

- Polis

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görülen bugünkü duruşmada, Başsavcılık adına Savcı ve sanık avukatı hazır bulundu.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amiriliği'nde görevli Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, 11 Kasım 2022 ve 20 Kasım 2023 tarihleri arasında meydana gelen meseleyle ilgili zanlının tutukluluk süresindeki olguları aktardı.

Zanlının 12 Kasım’da tutuklandığını ifade eden Baz, en son 21 Kasım’da yeniden mahkemeye çıkarılarak aleyhinde beş gün daha tutukluluk emri temin edildiğini aktardı.

- 13 kişi sorgulandı, 10 ifade temin edildi

Bu süre zarfında 13 kişinin sorgulandığını ve 10 ifade temin edildiğini kaydeden Baz, zanlının cep telefonu ile makam odasındaki bilgisayarın DATA incelemesine devam edildiğini kaydetti.

Baz, yürütülen soruşturmada bir iş insanından, zanlı S.C’ye 16 Kasım 2023 ile 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında altı defada 900 bin TL rüşvet verdiği yönünde ifade temin edildiğini dile getirdi.

İş insanının ifadesinde, söz konusu paraları zanlı S.C adına değil, kurumda çalışan bir başka personelin adına aldığının söylendiğini belirten Baz, zanlıdan bu konuda izahat istendiğinde iddiayı kabul etmediği beyanında bulunduğunu ifade etti.

Bu konuda araştırma başlatıldığını dile getiren Baz, alınması gereken ifade ve emarelerin olduğunu belirterek, zanlının beş gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının beş gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.