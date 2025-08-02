Pop müziği kralı sayılan Michael Jackson'a ait sahne kostümleri, uçuk fiyatlardan satılmaya devam ediyor. Sanatçının 1997 yılında Fransa'da verdiği bir konserde giydiği ışıltılı sahne çorabı, düzenlenen bir müzayedede 8 bin dolara (yaklaşık 324 bin TL) alıcı buldu.

Beyaz spor çorabı, 1997 tarihli HIStory World Tour turnesi sırasında sahnede giyildi. Üzerindeki sararmış taşlar, yılların izini taşıyan detaylardan sadece biri. Müzayede yetkililerinin aktardığına göre çorap, konserin ardından Jackson'ın soyunma odası yakınında bir teknisyen tarafından bulunmuş.

Sanatçının daha önce satılan diğer eşyaları da rekor fiyatlara alıcı bulmuştu. Efsanevi beyaz eldiveni 350 bin dolara, klasik fötr şapkası ise 80 bin doların üzerinde bir fiyata müzayedede satılmıştı.