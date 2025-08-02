İngiltere ve Galler'de yenidoğan bebekler için en çok tercih edilen isimler belli oldu. Muhammed ismi birinci olurken Kraliyet ailesinin isimleri tercih edilmiyor

ONS verilerine göre, yalnızca “Muhammed” isminin standart yazımıyla 5.721 erkek bebeğe bu isim verildi. Bu sayı, bir önceki yıla göre %23 artış anlamına geliyor. Erkek bebeklerde “Muhammed” ismini Noah (Nuh) ve Oliver izledi. Bu üç isim, geçen yılki sıralamayı koruyarak istikrarını sürdürdü.

ONS, verileri yalnızca isimlerin birebir yazımı üzerinden toplasa da, Daily Mail’in analizine göre, “Muhammed” isminin farklı versiyonları (Mohammed, Mohammad, Muhamad vb.) bir araya getirildiğinde, bu isim on yılı aşkın süredir Birleşik Krallık’ın en çok tercih edilen erkek ismi konumunda.

Uzmanlar, bu ismin yaygınlaşmasında Müslüman nüfusun artışı, ayrıca Mohamed Salah, Muhammad Ali gibi dünyaca tanınan figürlerin etkili olduğunu belirtiyor.

KIZLARDA OLİVİA ZİRVEDE

Kız bebek isimlerinde ise Olivia, üst üste üçüncü kez birinci sırada yer aldı. 2024’te bu isim 2.761 kız bebeğe verildi. İkinci sırada Amelia, üçüncü sırada ise bu yıl Isla’nın yerine geçen Lily yer aldı. “Olivia” ismi, 2006 yılından bu yana ilk üçteki yerini koruyor.

İŞTE YÜKSELEN İSİMLERİ

2024 yılında, popülaritesi hızla artan bazı isimler öne çıktı:

Kız bebeklerde:

May ismi 14 sıra yükselerek ilk 25’e girdi (1.592 bebek).

Bonnie de 10 sıra yükselerek dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Erkek bebeklerde:

Rory, yılın en hızlı yükselen erkek ismi oldu.

Onu Elijah takip etti.

KRALİYET AİLESİ TERCİH EDİLMİYOR

Kraliyet ailesi üyelerinin isimlerinde genel bir düşüş eğilimi göze çarptı:

George: 6. sırada (3.257 bebek)

William: 27. sırada

Louis: 47. sırada

Charlotte: Kızlarda 23. sıraya geriledi

Bu durum, toplumdaki isim tercihinde geleneksel figürlerden uzaklaşma eğilimini yansıtıyor olabilir.