Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizde barış ve çözüm zaten vardır.” diyerek, iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hakkında görüşlerinin aynı çizgide devam ettiğini kaydetti.

Üstel, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Rum tarafının seçim sürecinde yansıttığı tablo ve Hristodulidis’in “çözüm istermiş gibi” girişimlerinin soru işaretleri yarattığını söyleyen Üstel, son seçimlerden sonra aşırı sağ görüşe sahip partilerin oylarını artırdığına işaret etti; “böyle bir zihniyete sahip olan” Rum tarafının çözümü ne kadar istediğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, enerji konusunda yapılan iyi niyet girişimlerinin değerlendirilmediğini ifade ederek, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesine yönelik projenin adadaki enerji sorununu çözecek önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Bu enerjinin Güney Kıbrıs’a da verilebileceğini kaydeden Üstel, buna rağmen Avrupa Birliği’nin bugüne kadar projeye onay vermediğini hatırlattı; “Böyle bir zihniyet anlaşmayı ne kadar ister? Herkes bunu düşünmeli.” ifadelerini kullandı.

Üstel, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının “ekonomisini çökertmek, halkı ekonomik sıkıntı içerisine sokmak” için her türlü adımı attığını kaydederek, bu zihniyetlerin değişmediği takdirde adada istenilen anlaşma noktasına gelinemeyeceğini” belirtti.