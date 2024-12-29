Meteoroloji Dairesi, yarın saat 11.00’den salı 05.00’e kadar kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı; muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan meteorolojik uyarıda, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması ve belirtilen sürede rüzgarın yer yer kuvvetli (39-49 km/h), zaman zaman fırtınamsı rüzgar (50-61 km/h) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Uyarıda, sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.