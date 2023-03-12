Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi yarın sabah 08.00’den akşam üstü 18.00’e kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

