Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, etkili yağışların bugün sona ereceğini, yarın hafif, yer yer orta kuvvette yağmurlar beklendiğini, hafta sonunda ise yağış beklenmediğini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) hava durumunu değerlendiren Güneş, etkili yağışların bugün saat 16.00’ya kadar yer yer sürmesinin beklendiğini belirtti.

Güneş, yarın sabah saat 08.00 gibi yağışın yeniden başlaması öngörülen yağışların hafif ve yer yer orta kuvvette olmasının beklendiğini de vurguladı.

Güneş, yarından sonra ise cuma günü parçalı az bulutlu, hafta sonu da yağışsız bir hava beklediklerini kaydetti.

Ülke genelinde yağışların 7/24 takip edildiğini belirten Güneş, ekran üzerinden şu anda ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların devam ettiğini gösterdi.

Yoğun yağışlardan dolayı toprağın suya doyduğunu ve su taşkını tehlikesinin sürdüğünü ifade eden Güneş, daire olarak hava durumunu yakından takip etmeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.