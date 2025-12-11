Ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağış miktarı metrekareye 40 kilogramın altına düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış verilerine göre, Alevkayası metrekareye 37, Taşkent 32, Ercan 30, Esentepe 27, Tatlısu, Geçitkale ve Lefkoşa 23, Beyarmudu ve Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) 22 kilogram yağış aldı.

Akdeniz ve Girne’de metrekareye 20, Akdoğan’da 19, Lapta, Dörtyol, Mallıdağ, Sandallar ve Kırıkkale’de 18, Gönyeli ve Beylerbeyi’nden 16, Vadili ve Akıncılar’da 15 kilogram yağış kaydedildi.

İskele, Serdarlı, Boğaz, Alayköy ve Mağusa 14, Alsancak, Çamlıbel, Çayönü, Kozanköy ve Kantara 13 kilogram yağış alırken diğer yörelere 2 ile 12 kilogram arasında yağış düştü.