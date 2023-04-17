banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Bayramda hava nasıl olacak?

banner476

banner825
Bayramda hava nasıl olacak?
banner931
Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde hava sıcaklığının 32 dereceye kadar çıkması, sonraki günlerde ise 7 derece kadar düşmesinin beklendiğini duyurdu. 
Daire'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge yarından itibaren genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın açık ve az bulutlu, çarşamba parçalı çok bulutlu, perşembe açık ve az bulutlu, cuma, cumartesi ve pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi ise açık ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı periyodun ilk iki gününde iç kesimler ve sahillerde 29-32, sonraki günlerde 22-25 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, periyodun ilk günleri, Kuzey diğer günlerde Güney ve Batı istikametlerinden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.