KTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarında yaşanan gecikmelerin sebeplerinin Schengen bölgesine katılım hazırlıkları ve “Ayios Demetios” (Metehan) kapısındaki altyapı çalışmalarının gecikmesi olduğu ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarında yaşanan sorunlara değinen bir habere geniş yer verdi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Metehan kapısına gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Ledra Palace sınır kapısından ambulansların geçişine izin verilmesi ve Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktası açılması gerektiğine dikkat çektiğini belirterek Erhürman’ın açıklamalarını yansıttı.

Erhürman’ın bu açıklamalarına karşın henüz iki taraf arasında resmi bir görüşme gerçekleştirilmediğini hatırlatan gazete, hükümetten bir kaynağın ise Ledra Palace’tan ambulans dahi olsa araç geçişlerinin mümkün olmadığını söylediğini yazdı.

Söz konusu kaynak, Ledra Palace sınır kapısının yaya trafiğinin yoğun olduğu dar bir sokak olması sebebiyle araç geçişleri için uygun bulunmadığını vurguladı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, Metehan sınır kapısının iyileştirilmesi görüşünü benimsediğini, bu konudaki çalışmaların ise BM Kalkınma Programı (UNDP) yetkisi altında olduğunu belirtirken, bu durumun sınır kapısına üçüncü bir şerit açılmasını, çok fazla prosedür ve izin olması sebebiyle yavaşlattığını yazdı.

Söz konusu sınır kapısında, ara bölgeye ilişkin çok küçük teknik bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ve ihalenin tamamlandığını belirten gazete, proje imzasının ardından çalışmaların 2-3 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Haberde, son dönemde Metehan sınır kapısında yaşanan gecikmelerin bir diğer sebebinin ise Rum tarafının “Schengen bölgesine” katılım hazırlıkları olduğu, daha önce geçiş yapan Kıbrıslı Rumlardan kimlik kartı ibraz etmelerini istemeyen ve sadece araç plakalarını kayıt altına alan Rum yetkililerin son iki yıldır Kıbrıslı Rumlardan da kimlik istemelerinin geçişleri yavaşlattığı belirtildi.

Yine yakın zamana kadar geçişlerdeki kontrollerin iki ayrı birim tarafından, Kıbrıslı Türkler için Rum Nüfus ve Göç İdaresi, diğer kişiler için ise Rum polisi tarafından yürütüldüğünü ancak artık bu sistemin birleştirileceğini vurgulayan gazete, bu birleştirme sürecinin geçici gecikmeler yarattığını ancak gelecekte kontrollerin elektronik şekilde ve daha hızlı yapılacağını aktardı.