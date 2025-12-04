Geçişlerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen ve 30 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanan çalışmalar, 07.00 - 17.00 saatleri arasında yürütülecek. Çalışmalara 23 Aralık 2025 - 3 Ocak 2026 tarihleri arasında ise ara verilecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaklaşık bir ay önce Metehan Geçiş Kapısı’nı ziyaret ederek geçişlerde yaşanan trafik yoğunluğuna ilişkin bilgi almıştı.

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Metehan’da altyapı çalışmalarının aralık ayında başlayacağını ifade eden Erhürman, aralık ayının ikinci yarısının geçişlerin en yoğun gerçekleştiği dönem olduğuna dikkat çekmişti.



