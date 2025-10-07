Blockchain teknolojisini finansal sistemlerle bir araya getiren Miracle, kurumsal dönüşümünü tamamlayarak MetaTerra Holdings adıyla yeni bir yapılanmaya geçtiğini duyurdu. Bu dönüşümün ilk adımı olarak MetaTerra Holdings, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde “Blockchain and the Future Economy” başlıklı bir panel düzenliyor.

Etkinlik, blockchain ile finans dünyasının kesişim noktalarına ışık tutarken, sektörde küresel ölçekte söz sahibi birçok önemli ismi bir araya getiriyor. Panelin konuşmacı kadrosu şöyle:

· Douglas Anderson – Kurumsal Finans ve Blockchain Stratejisti

· Stephen Moore – Ekonomist ve Politika Danışmanı

· John Beyer – Finans, Teknoloji Yöneticisi ve Girişimci

· Hakan Törehan – Fintech & Blockchain Stratejisti, MetaTerra Holdings CEO

· Fernando Vildósola – Girişimci ve Ticaret Yenilikçisi

· Paul Randall – Veri, Kredi ve Puanlama Uzmanı

Panelde blockchain’in finansal sistemlerle entegrasyonu, dijital varlıkların regülasyon süreçleri ve MetaTerra Holdings’in küresel vizyonu gibi başlıklar ele alınacak. Aynı zamanda bu etkinlik, KKTC’nin finansal ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde aktif rol oynayabileceğini gösteren önemli bir adım olma niteliği taşıyor.

Katılımcılar, sadece teorik bilgi değil; aynı zamanda küresel örnekler ve gerçek uygulama alanlarından güncel bilgilerle buluşma fırsatı yakalayacak.