Havadis gazetesi, 28 Temmuz 2025 tarihinde yayınladığı haberce Aksa Enerji’nin seçim anketi finanse ettiyle ilgili haberini tekzip etti.

Havadis gazetesi bugün, Aksa Enerji’nin avukatı Hasan Özkök’ün gönderdiği tekzip yazısını yayınladı.

Medya Etik Kurulu tarafından da kınanan Havadis gazetesinin ilgili haberi hakkında bugün yayınladığı tekzip yazısı şöyle:

“Haklarımıza Halel Gelmesin

Müvekkilim Aksa Enerji A.Ş.’den almış olduğum bilgi ve/veya talimata atfen işbu ihbarı yazmaktayım.

28 Temmuz 2025 tarihli gazetenizde yayımlanan, “Erhürman rahat kazanır” başlıklı anketin finansmanıyla ilişkilendirilmesi tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; şirketimizin ana faaliyet alanı enerji üretimidir. Aksa Enerji ve diğer grup şirketlerimiz olarak yalnızca kendi sektöründe, etik ilkelere bağlı ve katma değer yaratan bir anlayışla faaliyet göstermekteyiz. Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda, adı geçen siyasi içerikli herhangi bir faaliyette yer almamız söz konusu değildir.

Bu çerçevede, söz konusu haberin gerçeğe aykırı ve şirketimizin itibarını zedeleyici nitelikte olduğu vurgular, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekzip metnimizin aynı sayfa ve sütunda yayımlanmasını talep ederiz.

Şirketimizin itibarını zedeleyici bu tür asılsız iddiaların kamuoyunda yer bulmasına karşı her türlü yasal hakkımız saklı olup, tekzip metninin yasal süre içinde yayımlanmaması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde yargı mercileri nezdinde gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı ve tüm mahkeme masraflarından da sorumlu tutulacağınızı belirtir, gereğinin yapılmasını talep ve rica ederim.”