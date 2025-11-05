Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ali Yeltekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, endeks uygulamasının 10 yıl geriden geldiğini savunarak, İstatistik Kurumu’nun Ekim hayat pahalılığı oranını yüzde 1,09 olarak açıkladığını hatırlattı.

Ekim ayı içerisinde akaryakıt ve tüp gaza yüzde 10 zam yapıldığını aktaran Yeltekin, sebze fiyatlarının arttığını, dana etinin de kuzu eti fiyatını geçtiğini ifade etti.

Yeltekin, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin normal perakende satışlarda yaşanan "nedensiz fiyat artışlarını görmezden geldiğini" de iddia ederek, Ekim ayının yüzde 1,09 hayat pahalılığını refah olarak kullanmasının ise aslında ekonominin "pembe gözlüklerle yönetilmesi anlamına geldiğini" savundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan yüzde 35’lik oy oranının hükümetin "başarısızlığı" olduğunu da savunan Yeltekin, hükümetin, seçimlerde yaşanan başarısızlığı ülke yönetimi ile bağlantılı görmemesinin "krizlere davetiye çıkaracağı" iddiasında bulundu.

Yeltekin açıklamasında, vatandaşların Güney Kıbrıs'tan yaptığı alışverişlerin arttığını belirterek, hükümetin bu durumu sorgulamamasını eleştirdi.

İstatistik Kurumu’nun hükümeti "kurtarmaya çalıştığını" iddia eden Yeltekin, fakirleşmenin görülmek istenmediğini savundu.