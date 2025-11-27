Mesarya Belediyesi, Avrupa Birliği destekli siber güvenlik farkındalık çalışmaları kapsamında AB Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi düzenledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’na bağlı uzmanlar tarafından verilen eğitimde, personele, dijital güvenlik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla güncel bilgi ve uygulamalar aktarıldı.

Program çerçevesinde, siber tehditlerin tanınması, kişisel ve kurumsal veri güvenliği, güvenli internet kullanımı, saldırılara karşı korunma yöntemleri ve uluslararası güvenlik standartları gibi başlıklara odaklanıldı.

Bu tür eğitimlerin yerel yönetimlerde dijital dönüşümün güvenli biçimde sürdürülebilmesi için önem taşıdığını vurgulayan Mesarya Belediyesi, siber güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaları farklı programlarla sürdüreceğini belirtti.