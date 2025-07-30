Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz gün açılışı yapılan Maraş Sağlık Merkezi’nde UBP’nin tüm bakanlarını hazır vaziyette gördük. Anlaşılan yaklaşan seçimler öncesinde partinizde birliktelik mesajları veriliyor.

Sn. Hakan Dinçyürek, herhalde şimdi sırada Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin açılışı var. Zira bölge halkı sağlık merkezinin tamamlandığını ifade ederek hizmet almak için sabırsızlığını dile getirdi…

Sn. Özdemir Berova, 1974’teki Barış Harekatı’nın üzerinden 51 yıl geçmesinden sonra o günlerde yaralananlara Gazilik Beratı verilmesi pek anlamlı gelmedi. Ama o günleri yaşayanları onure etmekte önemli…

Sn. Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün Azerbaycan’da açmış olduğu tanıtım ofisi hayırlısı olsun. Türki devletler içinde ülkemize en yakın ülkelerden olan Azerbaycan’dan ülkemize öğrenci gelişinin artması çok önemli bir gelişme olacaktır…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak çocukların yaz boyunca sportif ve el becerileri kazanmaları için açılan kurslara ilgi yoğunmuş. Bölge halkı size ne kadar teşekkür etse azdır…

Sn. Betül Karayel, Kulübünüz Fenerbahçe’de eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile başkan Ali Koç arasında yaşanan gerilim sizce camiaya fayda sağlar mı? Bu arada Şampiyonlar Ligi şansınızı ne görüyorsunuz?