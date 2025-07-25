Sn. Ersin Tatar, Limasol bölgesindeki büyük yangın için Güney Kıbrıs’a yardım etme çağrınız havada kalmış. Keşke bu konuları çok önceden masada konuşup çözebileydiniz…

Sn. Hüseyin Çavuş, yanı başımızda yaşanan büyük yangın bize her an için hazırlıklı olmak gerektiğini bir kez daha gösterdi değil mi? Bu nedenle orman bekçileri önem vermekte fayda var…

Sn. Hakan Dinçyürek, bir Mağusa bölgesi milletvekili ve bakan olarak Mağusa’ya bir sağlık merkezi kazandırmanız herhalde ayrı bir gururlandırmıştır…

Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin kurucularından olan Serdar Denktaş’ın bir grup vatandaşla yeni bir parti kurmasına ne diyorsunuz? Bu yeni parti Demokrat Parti için bir tehlike olur mu?

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, her fırsatta Gönyeli’nin yaşayan efsane isimlerini ziyaret ederek onlardan görüş almayı ihmal etmiyormuşsunuz. Kolay gelsin…

Sn. Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği olarak bir teknik direktörün yaptığı açıklamaya sert bir cevap vermişsiniz. Dediğiniz gibi siz ve kulüp başkanları futbola popülizm için değil yürekten hizmet ediyorsunuz…