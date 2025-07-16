Sn. Ünal Üstel, dün açıklamış olduğunuz şehit ve gazi yakınlarının Türkiye’ye yüzde % 50 indirimli uçacağı haberi birçok vatandaşı oldukça mutlu etti. Zira ülkemizde şehit ve gazisi olmayan neredeyse aile yok…

Sn. Fikri Ataoğlu, Ombudsman’ın yayınladığı rapora göre Girne Limanı’nda yasalara aykırı hareket eden işletmelere karşı Bakanlığınız yetkilerini kullanmamış. Acaba bu konuda bilginiz var mı?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bugün yapılacak olan 5+1 toplantısına Dışişleri Bakanı olarak sizin de katılmanız dikkat çekici… Zira önemli gelişmeler olacağında siz bu toplantılara katılıyorsunuz…

Sn. Olgun Amcaoğlu, neredeyse son 15 gün içinde akaryakıt fiyatlarında 3 lira civarında bir zam yapıldı. Bu zamlar acaba mali açığı kapatmaya yetecek mi dersiniz?

Sn. Ali Karavezirler, ikinci torununuz hayırlısı olsun. Oğlunuz Hüseyin’in ilk çocuğu olan Ali torununuz ailenize hayırlısı olsun. Allah analı babalı büyütsün diyelim…

Sn. Ahmet Serdaroğlu, dün İhtiyat Sandığı Müdürü ile yaşadığınız gerilim dikkatlerden kaçmadı. Bahsettiğiniz 6 bin Euro’luk ödeme konusu önemli bir iddia…