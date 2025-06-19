Sn. Ünal Üstel, Güzelyurt’taki soğuk hava deposunun bitirilmesi sonrasında bölgenin yeniden narenciye ağaçlarıyla donatılması da gerekecek. Zira üreticiler her geçen gün üretimden koptuğu için ağaçlar kuruyor.

Sn. Hüseyin Çavuş, bölgeniz olan Yamaçköy’de dün yaşanan orman yangını yüreklerimizi yaktı. Tek teselli o bölgenin sık ormanlık alan değil de makilik alan oluşuydu herhalde…

Sn. Dursun Oğuz, maşallah meclisin her futbol maçı olduğunda mutlaka sizi sahada görüyoruz. Anlaşılan o ki antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Eee eski bir sporcu olmanın faydası bu olsa gerek…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın 2 yıl önceki harabe durumundan adım adım uzaklaştığını görmek güzel. Son günlerde yapılan asfaltma ihalelerini kazanan firmalarla sözleşme imzalanmasıyla bozuk yollar da düzelecektir diye düşünüyoruz…

Sn. İrfan S. Günsel, YDÜ’nün her geçen yıl D”ünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda yukarıya tırmanışının sürmesi oldukça güzel… Durmak yok diyoruz…

Sn. Özdemir Tokel, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ziyaret ettiğimiz Bakü TV ile ilerleyen zamanlarda ne gibi ortak projeler yapılacak. Bu arada teknoloji olarak bizden önde mi yoksa gerideler mi?