Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek TEKNOFEST 2025 KKTC için son hazırlıklar yapıldı herhalde. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeye geliş saati belli oldu mu?

Sn. Ünal Üstel, küçük ortaklarınızdan önce YDP genel başkanı şimdi ise DP genel başkanı sizi Ankara’ya şikayete gitmiş. Anlaşılan ortaklarınızla aranıza kara kedi girdi. Allah kolaylık versin…

Sn. Fikri Ataoğlu, Binboğa Yem Sanayi’nin batma noktasına gelmesinde partinizin buraya atadığı müdürlerin neden olduğu iddiaları var? Burada yaklaşık 600 bin Dolar civarında usulsüz harcama yapıldığı iddiaları başınızı epey ağrıtacağa benziyor…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi sınırları içinde yapılacak olan TEKNOFEST 2025 etkinliği için hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Park konusunda umarız sıkıntı yaşanmaz…

Sn. Mehmetali Güröz, Kooperatif Bankası’ndaki yetkili sendika olan Koop-Sen olarak başlatmış olduğunuz grev umarız çok uzun sürmez. Zira birçok emekli vatandaşın ay sonu olması nedeniyle maaşını alması için bankaya gittiğini unutmayın…

Sn. Fehmi Oktay, geçtiğimiz günlerde Bayrak Radyosu’nda katılmış olduğunuz bir aktüalite programında oldukça tutuk olduğunuz dinleyicilerin dikkatini çekti. Sağlık konusunda umarız her şey yolundadır…