Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Merve Özbey, Cumartesi akşamı, Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’ta sahne aldı. Etkileyici sesi ve muhteşem sahne performansı ile tam bir müzik ziyafeti yaşatan Merve Özbey, Kıbrıs’ta buluştuğu hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

“Duman” parçası ile Diamond sahnesine enerjik bir giriş yapan Merve Özbey, “Bugün çok eğleneceğiz, hepiniz hoş geldiniz” diyerek sevenlerini coşturdu. 20 yıldır sahnelerde olduğunu vurgulayan Merve Özbey, “Popçu olarak bilinsem de bir yanım ağır bir arabeskçi” diyerek en beğenilen arabesk parçalara da repertuvarında yer verdi. Konseri boyunca “Yaramızda Kalsın”, “Tebrikler”, “Bir Ateşe Attın Beni” gibi en popüler şarkılarını Merit misafirleri için art arda seslendiren ünlü sanatçı, zarafeti ve içten tavırları ile de gönülleri fethetti.

Sevilen sanatçı salonu dolduran müzik severlerle hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek coşku dolu bir konsere imza attı.