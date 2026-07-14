Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, bugün Paris’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le görüştü.

“Philenews” ve diğer haber siteleri, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in bugün Paris’te Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le bir araya geldiğini bildirdi.

Habere göre Hristodulidis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Von der Leyen’le Paris’te gerçekleştirdiği görüşmenin, Rafaele Fitto’nun AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının hemen ardından gelen önemli bir zamanda gerçekleştiğini belirtti.

Hristodulidis, görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra Güney Kıbrıs’ın “Schengen” bölgesine tam katılımı konusunu da ele aldıklarını söyledi.

“Alphanews” haber sitesi, görüşme sonrasında Von der Leyen’in de sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre Von der Leyen, Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde, AB normları ve ilkeleri temelinde çözümüne yönelik çabaları desteklediğini belirterek, Raffaele Fitto’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasının komisyonun adanmışlığını gösterdiğini savundu.

Von der Leyen ayrıca, “İlerlemek için gerçek bir dinamizmin olduğunu, bu fırsatı değerlendirmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.