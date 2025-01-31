Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Vakıflar Örgütü ile Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na Mert Osmanlar atandı.

Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nda üye değişikliği yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Din İşleri Başkanı olarak atanan Hakan Moral’ın yerine Vakıflar Örgütü ile Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na Mert Osmanlar atandı.

İlgili karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, Ü(K-1)849-2022 sayı ve 20.9.2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kuruluna üye olarak atanan ve üyelik görevine Ü(K-1)1227-2023 sayı ve 8 Ağustos 2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile devam ettirilen Hakan Moral’ın 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren Din İşleri Başkanı mevkiine atanmış olduğundan, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla alınmasına ve yerine Mert Osmanlar’ın 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren atanmasına karar verdi.”