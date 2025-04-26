Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde amcasının oğlunu bıçaklayan zanlı Özgür Bekmez’in Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Bu nedenle zanlının gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı.

Mahkemede olgular aktarılarak, 7 gün ek süre talep edildi.

Polis memuru, zanlının 09.04.2025 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi içerisinde sürekli rüyasında gördüğünden ve psikolojisi bozuk olduğu gerekçesiyle yemekhanenin önünde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu bıçak ile 24 yaşındaki M.B.’yi dirseğinden, alnından, sırtından ve dudağından bıçaklamak suretiyle adam öldürmeye teşebbüs edip, ağır yaraladığını söyledi.

Polis, olayda yaralanan M.B.'nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde M. B’yi sürekli rüyasında gördüğünü, rahatsız olduğunu, ondan kurtulmak için bıçakladığını söylediğini aktardı. Polis, 11 Nisan’da Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kontrole götürülen zanlının yatılı tedavi görmesine karar verildiğini ve yatışının gerçekleştiğini belirtti.

Polis, 17 Nisan’da zanlının gıyabında 7 gün ek süre daha alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlının tedavisinin sürdüğünü ve halen devam ettiğini, doktorlardan temin edilen raporda ceza-i ehliyetinin olmadığının belirlendiğini, soyutlama ve muhakeme yetisinin bulunmadığına dair görüş alındığını söyledi. Polis, zanlının ülkeden deport edilerek, Türkiye’de tedavisine devam edilmesinin daha uygun olacağına karar verildiğini ve ihraç işlemleri başlatıldığını açıkladı. Polis, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.